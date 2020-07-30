Операция «Аттракцион – 2020», начавшаяся во всех округах Подмосковья, направлена на профилактику несчастных случаев. В ТРЦ, городских парках и иных местах, где массово отдыхают жители населенных пунктов области, будут регулярно проводиться рейды, направленные на обеспечение безопасности отдыха.

Министр с/х и продовольствия МО А. Разин отметил: «Личный состав, который принимает участие в рейдах, получил инструкции по мерам безопасного использования аттракционов. Специалисты будут следить не только за их исправностью, но и проверять у предпринимателей наличие разрешительной и иной документации».

Владельцам аттракционов разъяснят правила их регистрации, а также расскажут о тех мерах, которые необходимо предпринимать для профилактики несчастных случаев. Все предприниматели, нарушающие эти правила, будут платить немалые штрафы.

Сейчас проверка проводится в тех населенных пунктах, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов – в Орехово-Зуево и Химках, в Домодедове, Богородском и Мытищах. Операция, проводимая уже не первый год, завершится 7 августа.