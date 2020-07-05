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Известная бизнесвумен и блогер А.Анохина, хорошо известная по своим отношениям с рэпером Гуфом, сделала пластическую операцию по подтяжке лба и бровей. В социальных сетях она поделилась с поклонниками подробностями процедуры, а также заметила, что постоянно следит за собой и старается совершенствовать свой внешний вид, чтобы как можно дольше оставаться привлекательной.

Кроме того, бизнесвумен рассказала, что наблюдает и за своими родственниками. «Заметила, что у всех моих близких брови сильно опущены книзу. Для себя я такого не хочу, поэтому отправилась к пластическим хирургам», – написала Айза Анохина.

Также она отметила, что «в мои 35 лет я хочу выглядеть идеально, поэтому с помощью эстетической медицины устраняю те недостатки, которые меня раздражают. Уверена, что в 50 лет буду относиться к своей внешности более спокойно».

Новый бойфренд Олег Кривиков сперва раскритиковал решение Анохиной сделать операцию, но уже на другой день заявил, что любит ее в любом виде.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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