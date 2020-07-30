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Группа археологов при проведении раскопок в «Слободчиках», расположенных в Курганской области, нашла изделия времен энеолита (около 4500 лет до нашей эры).

На данный момент времени исследователи занимаются изучением своих находок. Речь идет об орудиях труда из камней и костей, а также частях керамических сосудов и грузил из керамики для рыболовных сетей. Согласно предварительным сведениям, археологи наткнулись на временную стоянку древних людей. Скорее всего, это летняя стоянка, так как рядом с ней были найдены следы скота.

Игорь Новиков, глава археологической экспедиции, отметил, что в рамках раскопок удалось также найти ямки для столбов и рвы. Данное открытие может указывать на то, что неподалеку друг от друга располагались синхронные святилища. Дать точный ответ специалисты смогут только после проведения электромагнитной съемки.

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