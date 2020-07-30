Большая грудь известной телеведущей долгое время оставалась объектом восхищения всех зрителей мужчин. Однако самой женщине она принесла немало проблем. Недавно она рассказала о том, что решилась на операцию по уменьшению груди, так как врачи диагностировали у нее гигантомастию.

Семенович отметила, что после публикации в соцсетях об операции к ней начали поступать письма и сообщения от множества женщин. Те рассказывали, что стесняются груди больших размеров, что она серьезно нарушает пропорции тела и доставляет множество других проблем. На такие жалобы Анна ответила, что нужно не стесняться и не бороться с проблемами, а просто решиться на операцию.

Семенович отметила основные неудобства, вызванные объемной грудью: неудобно спать на животе, постоянные боли в спине, невозможно найти подходяющие белье и одежду и нельзя заниматься активным спортом.

Она написала «что многие женщины комплексуют из-за того, что большой размер груди совершенно не соответствует маленькому росту или небольшому весу». Телеведущая предложила всем женщинам, которых беспокоит подобная проблема, отправляться к врачам и исправлять ситуацию. «Если имеются хоть малейшие показания, уменьшайте грудь и живите счастливо», – порекомендовала Семенович.