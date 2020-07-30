читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Большая грудь известной телеведущей долгое время оставалась объектом восхищения всех зрителей мужчин. Однако самой женщине она принесла немало проблем. Недавно она рассказала о том, что решилась на операцию по уменьшению груди, так как врачи диагностировали у нее гигантомастию.

Семенович отметила, что после публикации в соцсетях об операции к ней начали поступать письма и сообщения от множества женщин. Те рассказывали, что стесняются груди больших размеров, что она серьезно нарушает пропорции тела и доставляет множество других проблем. На такие жалобы Анна ответила, что нужно не стесняться и не бороться с проблемами, а просто решиться на операцию.

Семенович отметила основные неудобства, вызванные объемной грудью: неудобно спать на животе, постоянные боли в спине, невозможно найти подходяющие белье и одежду и нельзя заниматься активным спортом.

Она написала «что многие женщины комплексуют из-за того, что большой размер груди совершенно не соответствует маленькому росту или небольшому весу». Телеведущая предложила всем женщинам, которых беспокоит подобная проблема, отправляться к врачам и исправлять ситуацию. «Если имеются хоть малейшие показания, уменьшайте грудь и живите счастливо», – порекомендовала Семенович.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Тучная модель Эшли Грэм вызвала споры среди поклонников публикацией кормления сына грудью

Модель plus-size Эшли Грэм на своей странице в Instagram опубликовала серию фото,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.07.2020
  • читать 1 минуту

В Твери легковой автомобиль сбил инспектора ДПС на мотоцикле

В центре Твери произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Инцидент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.07.2020
  • читать 1 минуту

Врач-хирург рассказал о настоящей причине резкого похудения Лолиты

Лолита Милявская уже несколько месяцев восхищает поклонников своим похудением и чудесными формами.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | Королев: погода, 30 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 29 °C |