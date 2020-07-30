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Росгвардейцами задержан житель Карелии, набросившийся с кулаками на 37-летнюю работницу стоматологии.

Данный инцидент произошел во вторник, 28 июля. Работники Росгвардии получили сообщение о том, что в стоматологический центр, расположенный в Петрозаводске, пришел агрессивный мужчина, ведший себя неадекватно и мешавший персоналу работать.

Согласно словам сотрудников силового ведомства, посетитель громко ругался матом и проявлял агрессию к сотрудникам стоматологии. Вскоре он ударил женщину-стоматолога по лицу. Приехавшие на место происшествия росгвардейцы задержали хулигана, которым оказался 45-летний местный житель. Затем его передали полицейским.

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