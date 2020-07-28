Актриса Моника Беллуччи изрядно расстроила своих поклонников своим внешним видом.

В Сети были опубликованы фотографии 55-летней Моники, находившейся в Париже. Актриса гуляла по улицам с собранными в пучок волосами, облачённая в чёрный наряд.

В подписи к снимку некоторые поклонники ужаснулись тому, как постарела Беллуччи. Они заявили, что у неё слишком много морщин и неровностей, и с такими деньгами, как у Моники, можно было бы иметь гораздо более лучший вид благодаря косметике и ухаживающим процедурам. Кое-кто даже заявил, что она выглядит не на 55 лет, а на все 70.

Впрочем, другие поклонники встали на её защиту, заявив, что человек может стареть так, как ему хочется, а также отметив, что итальянки стареют раньше и иначе, если сравнивать с россиянками.