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Супруга Сергея Кукушкина, который подозревается в сексуальных надругательствах над малолетней дочерью в Татарстане, заступилась за мужа.

Согласно словам женщины, Сергей случайно нанес девочке травму. Она уверяет, что муж сам позвонил ей и сообщил о произошедшем. По ее словам, после прихода с работы она просила супруга не вызывать врачей, так как знала, что его могут обвинить в изнасиловании, однако Кукушкин все равно позвонил медикам.

Ранее СМИ сообщили, что у ребенка из Бугульмы было обнаружено кровотечение. Гинеколог зафиксировал травмы, указывающие на насилие. Затем следователи завели уголовное дело в отношении мужчины. Однако Бугульминский районный суд позднее оправдал Кукушкина. Прокуратура пытается обжаловать данное решение.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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  • Анна
  • 29.06.2020
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