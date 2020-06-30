Супруга Сергея Кукушкина, который подозревается в сексуальных надругательствах над малолетней дочерью в Татарстане, заступилась за мужа.

Согласно словам женщины, Сергей случайно нанес девочке травму. Она уверяет, что муж сам позвонил ей и сообщил о произошедшем. По ее словам, после прихода с работы она просила супруга не вызывать врачей, так как знала, что его могут обвинить в изнасиловании, однако Кукушкин все равно позвонил медикам.

Ранее СМИ сообщили, что у ребенка из Бугульмы было обнаружено кровотечение. Гинеколог зафиксировал травмы, указывающие на насилие. Затем следователи завели уголовное дело в отношении мужчины. Однако Бугульминский районный суд позднее оправдал Кукушкина. Прокуратура пытается обжаловать данное решение.