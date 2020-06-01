В Сосновом Бору, согласно сведениям на 30 мая 17 часов вечера, было выявлено 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию сообщила главный врач города Ираида Егорова.

Из них за последние сутки заразились два человека. За всё время эпидемии коронавируса выздоровели 14 человек, за прошедшие сутки ни одного нового излечившегося. Умер от коронавирусной инфекции один человек за всё время эпидемии.

Отмечается, что в отношении лиц, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, было издано постановление о необходимости соблюдения карантинной самоизоляции, а также об обязательном медицинском наблюдении. Это же касается и тех лиц, которые вступали в контакт с людьми с подтверждённой инфекцией.