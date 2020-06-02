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Бывший вратарь “Зенита”, а также экс-заместить спортивного директора клуба, Вячеслав Малафеев, рассказал в интервью о своём конфликте с нападающим Артёмом Дзюбой.

В 2018 году Дзюба был передан в аренду “Арсеналу” из Тулы. Малафеев был одним из инициаторов этого перехода. По его словам, Дзюба не понимает того, как всё выглядит на самом деле, и из-за этого выдумал “врага” в своей голове. Отойти от своей линии он не может и продолжает её гнуть.

Малафеев отметил, что лично занимался проработкой вариантов отдачи Дзюбы в аренду за границей, но тот заявил, что не хочет покидать Россию. Отдать же его в условный “Локомотив” нельзя – не отдавать же футболиста конкурентам.

Также Малафеев предложил, что если Дзюба хочет, извиниться, с этим вопросов нет. Он готов переговорить с них хоть в прямом эфире.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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