Согласно информации издания Defense Express, Украина решила поставить на своё вооружение три дивизиона комплексов ЖК-360МЦ “Нептун”.

На этих комплексах, как отмечается, находятся противокорабельные ракеты Р-360. Каждый такой дивизион состоит из шести пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами.

Как сообщается, испытания “Нептуна” были проведены в мае на полигоне Алибей в Одесской области. Согласно имеющейся информации, “Нептуны” успешно справились с задачей уничтожения своих целей. Государственные испытания комплекса должны быть завершены во втором квартале.

Согласно заявлению Александра Турчинова, бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, эти комплексы способны “уничтожить Крымский мост”. По мнению западных экспертов, в случае, если проект будет удачным, он способен изменить возможности ракетного вооружения Украины.