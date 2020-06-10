читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно информации издания Defense Express, Украина решила поставить на своё вооружение три дивизиона комплексов ЖК-360МЦ “Нептун”.

На этих комплексах, как отмечается, находятся противокорабельные ракеты Р-360. Каждый такой дивизион состоит из шести пусковых установок УСПУ-360 с 24 крылатыми ракетами.

Как сообщается, испытания “Нептуна” были проведены в мае на полигоне Алибей в Одесской области. Согласно имеющейся информации, “Нептуны” успешно справились с задачей уничтожения своих целей. Государственные испытания комплекса должны быть завершены во втором квартале.

Согласно заявлению Александра Турчинова, бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, эти комплексы способны “уничтожить Крымский мост”. По мнению западных экспертов, в случае, если проект будет удачным, он способен изменить возможности ракетного вооружения Украины.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Турецкие средства ПВО не смогли предотвратить налет МиГ-29 в Идлибе

Системы противовоздушной обороны, изготовленные в Турции, не смогли остановить авиаудар, совершенный истребителями… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Пермской крае женщина без прав сбила свою 6-летнюю дочь

В Пермском крае женщина за рулём ВАЗ-2110 сбила свою собственную малолетнюю дочь.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.06.2020
  • читать 1 минуту

Зеленский признался в наличии желания заразиться коронавирусом

Владимир Зеленский, украинский лидер, заявил, что хотел бы заразиться COVID-19, а потом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 июня – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи, 10 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 10 июня – небольшая облачность, до 24 °C | Королев, 10 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 10 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Армавир, 10 июня – переменная облачность, до 29 °C |