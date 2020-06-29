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По мнению Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время распространение коронавирусной инфекции заметно ускоряется.

Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, многие страны сумели достигнуть прогресса, а разработка вакцины против коронавируса идёт полным ходом, однако, несмотря на это, пандемия ускоряется и пока что даже не близка к завершению. Он подчеркнул, что большинство людей всё ещё уязвимы для коронавируса, и у инфекции есть, где развернуться.

Также он напомнил, что 30 июня будет полгода с того момента, как ВОЗ узнала о вспышке атипичной пневмонии в Китае. Сейчас во всём мире зарегистрировано уже более десяти миллионов случаев заражения, и более 500 тысяч человек погибли из-за инфекции. А не так давно в организации уже сообщали, что эпидемиологическая ситуация в мире может ухудшиться.

Ранее ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг. При этом ученые уже доказали, что коронавирус действует на мужчин и женщин по-разному.

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