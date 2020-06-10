Учёные выяснили, почему мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины.

То, что женщины заражаются коронавирусом реже, чем мужчины, медики заметили почти с начала распространения инфекции. Изначально предполагалось, что причиной этому является большее количество молекул рецептора ACE2 в клетках лёгких у мужчин.

В ходе специального исследования у пациентов была взять кровь на анализ, также медики следили за активностью их иммунной системы. Выяснилось, что у женщин Т-клетки, которые отвечают за иммунитет, работают более активно. Также у мужчин больше вырабатывалось сигнальных молекул, которые способствуют развитию воспалений.

Таким образом, это может объяснить, почему женщины реже болеют коронавирусом. Кроме того, предполагается, что если у мужчин стимулировать выработку Т-клеток, они также будут менее подвержены инфекции.