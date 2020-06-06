Немецким биологам удалось узнать, как коронавирусной инфекции удается проникать в человеческий мозг.

Согласно словам ученых, COVID-19 способен проникать в мозг, проходя сквозь обонятельный эпителий и двигаясь по обонятельному тракту. Именно этим можно объяснить некоторые симптомы, которые характеры для нового заболевания, включая исчезновение у больных вкуса и обоняния. Они смогли определить это путем изучения образцов тканей более тридцати пациентов, умерших из-за коронавируса.

Исследователи добавляют, что попадание инфекции в мозг опасно образованием тромбов в сосудах, что может привести к скоропостижной смерти. Теперь ученые собираются определить, как именно коронавирусу удается проникать в соответствующие клетки и какие для этого применяются рецепторы.