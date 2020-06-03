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Спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в Instagram сообщил о строительстве в Саратове служебного жилья для врачей, работающих в скорой помощи.

Володин призвал будущих выпускников, обучающихся в настоящее время в государственном медуниверситете Саратова, что, если они желают работать на станции СМП, то им стоит совершить свой выбор, и жалеть о нём они не будут. Уже в этом году начнётся возведение жилья для медиков СМП, которое планируется завершить в следующем году.

Таким образом, те, кто в этом году придёт работать на станцию, уже в 2021 до конца года получат служебное жильё.

Кроме того, Володин сообщил, что на данный момент станции скорой помощи в Саратове не хватает примерно 32% процентов врачей, а в районах их требуется ещё больше.

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