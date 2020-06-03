Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что российские подводные беспилотники “Посейдон” ставят под угрозу безопасность США и её господство в океане.

“Посейдон” представляет собой управляемую торпеду-ракету, которая способна погружаться на глубину до тысячи метров и развивать скорость до 200 км/час. Оснащается “Посейдон” термоядерной бомбой мощностью в 100 мегатонн.

По словам Кедми, термоядерный взрыв на глубине спровоцирует цунами с волной от 270 до 450 метров. А если провести взрыв не в воде, а на глубине около полутора метров на дне океана, это вызовет землетрясение, которое, опять же, приведёт к ещё более разрушительному цунами.

Кроме того, взрыв бомбы с оболочкой из кобальта приведёт к радиации, которая накроет Западное полушарие в короткие сроки. Таким образом, США, которая раньше не чувствовала угрозы из-за того, что окружена океаном, более не находятся в безопасности.