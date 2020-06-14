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Американские военные корабли попытались проследить за погружением российского глубоководного аппарата “Витязь”.

Как сообщается, “Витязь” совершал погружение в Марианскую впадину. 8 мая в 22:34 он достиг самого глубокого места в Мировом океане.

В то время, когда он совершали погружение, в районе пребывал лишь один корабль, принадлежащий Китаю. Когда же специалисты начали разворачивать комплекс и совершать погружение, приблизился американский крейсер. Кроме того, этот район регулярно облетали самолёты-разведчики США типа “Посейдон”.

Впрочем, как заявил руководитель проекта “Витязь”, в данном районе это обычное дело, так как в США считают его зоной своих интересов, и пристально следят за всеми находящими в регионе.

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