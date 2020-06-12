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Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода “Северный поток-2”.

Отмечается, что Североатлантический альянс не дал никаких комментариев по поводу нахождения кораблей НАТО в этом регионе. Как предполагают эксперты, они собираются провести здесь учения BALTOPS 2020.

В настоящее время у острова Борнхольм, принадлежащего Дании, находятся три корабля альянса, в том числе “Frederiction” и “F122”. Кроме того, был замечен танкер “Rhon”. По информации мониторинговых порталов, ночью корабли прошли возле газопровода, и после этого остановились у острова.

Также сообщается, что в Балтийском море был замечен эсминец “Donald Cook” США, который нельзя отследить через автоматическую систему идентификации.

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