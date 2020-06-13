Портал WABetaInfo рассказал о том, что разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции.

Согласно опубликованной информации, новая функция даёт возможность искать сообщения по указанию необходимой даты. Отмечается, что в мессенджере уже есть функция поиска, однако для некоторых пользователей она является не очень удобной, так как у них имеются сложности с поиском сообщений, отправленных или полученных в определённый день. Предполагается, что внедрение нового функционала значительно упростит взаимодействие пользователя с интерфейсом мессенджера.

Новая функция добавляет специальный значок календаря в режиме поиска. После его нажатия необходимо будет выбрать нужную дату отправки или получения сообщения.

Сейчас, как отмечается, функция находится в стадии альфа-тестирования. Когда она будет доступна для остальных пользователей, неизвестно.