читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал WABetaInfo рассказал о том, что разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции.

Согласно опубликованной информации, новая функция даёт возможность искать сообщения по указанию необходимой даты. Отмечается, что в мессенджере уже есть функция поиска, однако для некоторых пользователей она является не очень удобной, так как у них имеются сложности с поиском сообщений, отправленных или полученных в определённый день. Предполагается, что внедрение нового функционала значительно упростит взаимодействие пользователя с интерфейсом мессенджера.

Новая функция добавляет специальный значок календаря в режиме поиска. После его нажатия необходимо будет выбрать нужную дату отправки или получения сообщения.

Сейчас, как отмечается, функция находится в стадии альфа-тестирования. Когда она будет доступна для остальных пользователей, неизвестно.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Улан-Удэ девушка поссорилась со знакомым и “сдала” его полиции

В Улан-Удэ 18-летняя девушка обвиняется в ложном доносе на своего знакомого. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.06.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Ефремова нецензурно раскритиковала Андрея Малахова

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно высказалась в отношении телеведущего Андрея Малахова. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.06.2020
  • читать 1 минуту

ВС Украины получат на вооружение новые “разрушительные ракеты”

Согласно информации издания Defense Express, Украина решила поставить на своё вооружение три… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 июня – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 13 июня – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 13 июня – переменная облачность, до 20 °C | Королев, 13 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 13 июня – дождь, до 11 °C | Армавир, 13 июня – пасмурно, до 24 °C |