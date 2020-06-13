В Улан-Удэ 18-летняя девушка обвиняется в ложном доносе на своего знакомого.

Как сообщается, девушка вечером 11 апреля обратилась в полицию Советского района, и сообщила о водителе, который угнал машину. Как заявила девушка, в автомобиле была крупная денежная сумма.

Девушка сообщила данные угонщика, а также приметы и регистрационный знак машины. Мужчина был задержан в тот же день. Однако выяснилось, что у него были все требуемые документы на автомобиль, и управлял он им на законном основании.

В ходе дальнейшего расследования оказалось, что девушка поругалась с другом и захотела ему отомстить. Во время телефонного звонка она также представилась вымышленным именем. В отношении неё возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, ведётся расследование ситуации.