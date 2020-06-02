Ольга Авдеева, детский омбудсмен в Удмуртской Республике, сообщила о том, что девочек, которые избили сверстницу в Ижевске, поставят на учет, а на их родителей составят административный протокол.

Ранее СМИ обратили внимание на видеоролики, опубликованные в соцсети ВКонтакте и демонстрирующие, как несколько подростков поочередно избивают девочку ногами и руками. По словам Авдеевой, среди участниц конфликта есть те, которые уже состоят на учете в органах внутренних дел – за ними значительно усилят контроль.

В настоящее время правоохранительные органы проводят соответствующую проверку. Отмечается, что данное происшествие случилось еще в 2019 году, но видео в Сети появились лишь недавно.