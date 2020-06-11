В Сыктывкаре против мужчины, угнавшего КамАЗ и спровоцировавшего аварийные ситуации на дороге, возбуждено 16 административных дел. Также ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщается, примерно в 22:30 10 июня от местного жителя поступил звонок о водителе КамАЗа, нарушающего правила ПДД. В районе кольца ЛДК автоинспекторы попытались остановить нарушителя, но водитель отказался подчиняться и продолжил движение. Отмечается, что он неоднократно выезжал на встречную полосу.

В районе посёлка “Гвинвилидж” нарушитель столкнулся с легковым автомобилем. В результате этой аварии пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки. Водитель КамАЗа же продолжил движение

Сотрудники полиции приняли решение стрелять по колёсам, и совершили это за пределами населённого пункта. Нарушитель наехал на металлический отбойник и попытался скрыться с места инцидента, бросив машину, но был задержан.

Как выяснилось, злоумышленнику 27 лет, он никогда не получал водительских прав, а КамАЗ угнал с улицы Гаражной. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента организована проверка, по результатам которой будет принято решение. Водителю грозит уголовная ответственность и штрафы на сумму около 60-ти тысяч рублей.