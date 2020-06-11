Представители НОРАД сообщают, что рядом с Аляской был осуществлен «перехват» бомбардировщиков Российской Федерации.

В опубликованном в соцсети «Твиттер» сообщении говорится о том, что F-22, поддерживаемые с земли системой предупреждения E-3, перехватили российские боевые самолеты, которые вошли в область идентификации противовоздушной обороны Аляски. Отмечается, что Россия направила к берегам США две воздушные группы: первая включала в себя два Ту-95 и два Су-35, а вторая – два Ту-95 и один А-50. Обе группы держались на расстоянии 20-30 морских миль от американского побережья.

В командовании добавили, что российские истребители и бомбардировщики не нарушили воздушного пространства Соединенных Штатов. В российском Министерстве обороны все еще не подтвердили данную информацию.