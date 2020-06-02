В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего владелец русского ресторана Pushkin Айк Газарян вместе со своими друзьями вышел на защиту заведения.

Как сообщается, в США беспорядки, начавшиеся в Миннеаполисе, достигли Сан-Диего. Опасавшийся за свой ресторан Газарян позвал своих друзей на его защиту. Также к ним присоединились и некоторые гости ресторана, всего около десяти человек с оружием. Отмечается, что у всех у них есть лицензии на оружие.

Владелец ресторана вместе с другими людьми встал у входа, чтобы помешать вандалам. Два человека с дробовиками спрятались в засаде внутри помещения. Заметившие защитников злоумышленники, разгромившие до этого уже несколько заведений и переворачивающие машины, не тронули ресторан и прошли мимо. Как отметил Газарян, полицейские в это время, по всей видимости, находились в другом районе города.