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На авиабазе ВКС России в Сирии из-за неподходящих погодных условий произошла чрезвычайная ситуация, что привело к тому, что базу забросили.

Как сообщается, речь идёт об авиабазе в городе Камышлы. Из-за затопления военный объект был достаточно надолго заброшен. При этом официально Министерство обороны эту ситуацию никак не прокомментировало. Пока что неизвестно, насколько из-за затопления пострадала инфраструктура базы.

Судя по тому, что на базе приземлился военно-транспортный самолёт ВКС России, аэродром вновь пригоден для эксплуатации. Впрочем, как отмечается, эта авиабаза используется как перевалочный пункт, и боевые самолёты здесь не размещаются – только средства военно-транспортной авиации, а также ударные самолёты.

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  • Анна
  • 01.06.2020
  • читать 1 минуту
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