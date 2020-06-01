На авиабазе ВКС России в Сирии из-за неподходящих погодных условий произошла чрезвычайная ситуация, что привело к тому, что базу забросили.

Как сообщается, речь идёт об авиабазе в городе Камышлы. Из-за затопления военный объект был достаточно надолго заброшен. При этом официально Министерство обороны эту ситуацию никак не прокомментировало. Пока что неизвестно, насколько из-за затопления пострадала инфраструктура базы.

Судя по тому, что на базе приземлился военно-транспортный самолёт ВКС России, аэродром вновь пригоден для эксплуатации. Впрочем, как отмечается, эта авиабаза используется как перевалочный пункт, и боевые самолёты здесь не размещаются – только средства военно-транспортной авиации, а также ударные самолёты.