В управлении СК РФ по Саратовской области сообщили об обнаружении тела женщины без признаков жизни в домике пастухов, расположенном в Энгельском районе.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, в небольшой постройке, используемой пастухами для проживания в сезон выпаса скота и расположенной в шестнадцати километрах от Красного Яра, был найден труп женщины с ножевым ранением на бедре.

Ведомство организовало доследственную проверку, а также провело осмотр места инцидента и тела умершей. В настоящее время осуществляется судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой удастся установить точную причину смерти женщины.