читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении СК РФ по Саратовской области сообщили об обнаружении тела женщины без признаков жизни в домике пастухов, расположенном в Энгельском районе.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, в небольшой постройке, используемой пастухами для проживания в сезон выпаса скота и расположенной в шестнадцати километрах от Красного Яра, был найден труп женщины с ножевым ранением на бедре.

Ведомство организовало доследственную проверку, а также провело осмотр места инцидента и тела умершей. В настоящее время осуществляется судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой удастся установить точную причину смерти женщины.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Удмуртии поставят на учет избивших сверстницу девочек

Ольга Авдеева, детский омбудсмен в Удмуртской Республике, сообщила о том, что девочек,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Выборщики Балашихи рассказали об удобстве электронного голосования

В Балашихе выборщики рассказали о преимуществах электронного голосования. Оно было проведено внутри… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Появилось видео сноса старой водонапорной башни в Бийске

В Сети размещен ролик, на котором можно увидеть, как специалисты сносят старую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 июня – ясно, до 14 °C | город Мытищи, 2 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 2 июня – пасмурно, до 14 °C | Королев, 2 июня – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск, 2 июня – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 2 июня – пасмурно, до 24 °C |