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В Саратовской области умерших из-за коронавирусной инфекции будут хоронить за счёт средств резервного фонда правительства.

Как сообщается, на это будет выделено пособие в размере 50-ти тысяч рублей семье умершего. Получить пособие имеет право один из родственников человека, являющегося жителем Саратовской области, и умерший из-за заражения коронавирусом с 1 марта по 31 октября 2020 года. К членам семьи относятся супруг или супруга умершего, если на день смерти они состояли в зарегистрированном браке, родители или усыновители умершего, или его дети, в том числе усыновленные.

Согласно информации оперштаба региона, в Саратовской области за период эпидемии коронавирусом заразилось 3 174 местных жителя. Из них к настоящему моменту выздоровели 1 206 человек.

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