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В Саратове собираются снести гаражи, где в прошлом году была убита 9-летняя Лиза Киселева.

Согласно имеющейся информации, под снос идут 36 самовольно установленных гаражных боксов, находящихся на улице Высокой рядом с домом №21. Уточняется, что снос будет осуществлён в течение двух месяцев со дня издания распоряжения. Само извещение было опубликовано 15 июня.

Как ранее сообщалось, в октябре 2019 года 9-летняя Лиза Киселева направлялась в школу через гаражи. Здесь её увидел 35-летний Михаил Туватин, который затащил её в гаражный бокс и задушил. Тело девочки было найдено спусти полутора суток после убийства.

После этого инцидента широкое обсуждение получило обеспечение школьникам безопасного пути в учебные заведения. В частности, решением этой проблемы занялась мать Лизы.

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