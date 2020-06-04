В Ростове окончено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции. Как сообщается, её обвинили по четырём статьям.

Так, обвиняемая, являющаяся начальницей отдела дознания МВД в Ростове, в 2015-2016 годах вела расследование дела о хранении одним из жителей Ростова оружия и боеприпасов. Полицейская сфальсифицировала протоколы следствия и освободила от ответственности этого человека. Кроме того, она привлекла вместо него другого человека, не имеющего отношения к преступлению. Также в 2017 году полицейская мошенничеством заполучила от местной жительницы 500 тысяч рублей.

Обвиняемая попыталась скрыться от следствия и была объявлена в розыск. Её задержали осенью 2019 года. Уголовное дело с утверждённым обвинением было направлено в суд, женщине грозит длительный срок заключения.