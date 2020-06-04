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В Московской области ожидается запуск ряда крупных проектов зарубежных компаний. Об этом сообщила Наталья Егорова, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, осенью 2020 года планируется запуск производства упаковочной плёнки Flex Films (Индия), производство монтажной пены Soudal (Бельгия), производство гигиеничной продукции бренда Lacalut компании Dr Theiss (Германия). Также в Ступине будет открыто производство фруктовых наполнителей и сиропов Monin (Франция).

Кроме того, британская компания JCB собирается наладить производство дорожно-транспортной техники, а компания Barilla (Италия) собирается начать строительство второго завода, выпускающего макароны.

По словам Егоровой, интерес к новым проектам есть постоянно, хотя из-за коронавируса они практически не встречаются “вживую” и обсуждают вопросы онлайн.

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