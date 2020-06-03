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В Московской области до 2021 года можно будет пользоваться приборами учёта, даже если у них закончился срок поверки.

Как сообщается, было решено отложить поверку счётчиков до следующего года для предотвращения распространения коронавируса. Согласно заявлению Минэнерго, даже если у бытовых приборов учёта истёк срок поверки, ими можно пользоваться до 1 января 2021 года.

Также отмечается, что компании, которым требуется информация с приборов учёта, обязаны принимать показания счётчиков в этот период, даже если срок поверки истёк. Неустойка в это время начисляться не будет.

Министр энергетики региона Александр Самрин также предупредил о мошенниках, которые могут распространять ложную информацию о необходимости поверки счётчиков до конца 2020 года.

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