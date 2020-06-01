читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальном интернет-портале управления МЧС по Ленобласти сообщается о том, что 1 июня петербуржцев ждет теплая, но ветреная погода.

Согласно словам специалистов, ветер начнет дуть с северо-востока, а его скорость может составить 11 м/с. Однако дождя не предвидится. В ночное время суток температура воздуха составит +5 градусов Цельсия. В некоторых местах она упадет до +3 градусов.

Днем температура значительно увеличится и достигнет значения +15 градусов. Что касается атмосферного давления, то оно будет иметь такие же значения, что и раньше. Ранее служба спасения предупредила жителей Санкт-Петербурга о мощных порывах ветра до 14 м/с.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Сургуте от COVID-19 скончалась 47-летняя женщина

В оперштабе по противодействию COVID-19 в Югре сообщили о том, что в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Экспертами из Института прогрессивного образования был опубликован список профессий, специалисты которых могут… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Как Клинту Иствуду удается оставаться «вечно молодым»

Сегодня, 31 мая, Клинту Иствуду исполнилось 90 лет. Журналисты смогли узнать, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи, 1 июня – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 июня – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 1 июня – ясно, до 19 °C | Королев, 1 июня – дождь, до 21 °C | Подольск, 1 июня – пасмурно, до 9 °C | Армавир, 1 июня – пасмурно, до 23 °C |