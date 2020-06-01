На официальном интернет-портале управления МЧС по Ленобласти сообщается о том, что 1 июня петербуржцев ждет теплая, но ветреная погода.

Согласно словам специалистов, ветер начнет дуть с северо-востока, а его скорость может составить 11 м/с. Однако дождя не предвидится. В ночное время суток температура воздуха составит +5 градусов Цельсия. В некоторых местах она упадет до +3 градусов.

Днем температура значительно увеличится и достигнет значения +15 градусов. Что касается атмосферного давления, то оно будет иметь такие же значения, что и раньше. Ранее служба спасения предупредила жителей Санкт-Петербурга о мощных порывах ветра до 14 м/с.