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В Новосибирской области 49-летняя местная жительница обвиняется в убийстве собственной матери.

Инцидент произошёл в селе Верх-Урюм 10 марта этого года. Как сообщается, обвиняемая в этот день была пьяна и между ней и её 71-летней матерью произошёл конфликт на бытовой почве. В итоге обвиняемая взялась за нож и нанесла им восемь ударов своей матери в живот.

Потерпевшая, получившая серьёзные раны, скончалась на месте. После этого злоумышленница заявила соседке, что её мать покончила с собой, и в дальнейшем свою причастность к убийству поначалу отрицала. Однако позднее она призналась в содеянном преступлении.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование было завершено, уголовное дело направлено в суд.

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