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Представители ЦВО сообщили о том, что на одном из военных полигонов в Новосибирской области произошел взрыв снаряда, из-за чего пострадали четверо военнослужащих.

Согласно их словам, данный инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Причиной случившегося стало грубое нарушений требований безопасности, приведших к детонации артиллерийского боезаряда. В итоге четыре человека получили различные травмы.

Отмечается, что потерпевших сразу же доставили в госпиталь, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Сотрудники правоохранительных органов взялись за расследование этого происшествия.

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