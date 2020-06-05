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В Мурманске в пятницу, 5 июня, произошла авария с участием двух автомобилей из “Яндекс. Такси”.

Информация об аварии появилась в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Мурманск ДТП ЧП”. Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Гагарина. По предварительным сведениям, в инциденте обошлось без пострадавших, однако, вероятно, машины всё же получили повреждения. Однако они загородили проезжую часть, чем весьма затруднили движение остального транспорта.

В комментариях к публикации пользователи Сети в шутку заявили, что участники аварии не поделили клиента. Также были высказаны предположения, что водители сервиса такси использовали “Яндекс. Навигатор”, а сейчас ждут “Яндекс. ДПС”.

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