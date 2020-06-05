В Подмосковье планируется закрыть до конца года все мусорные полигоны.

Как отмечается, в регионе в 2013 году имелось 39 полигонов в городской черте. Все они не имели каких-либо технологий, мусор просто бросался и присыпался землёй. На настоящий момент 28 свалок уже было закрыто.

К завершению года планируется закрыть все остальные свалки, оставив только “Тимохово”, которое начало перерабатывать мусор. Также сообщается, что все открывающиеся КПО в области соответствуют высоким экологическим требованиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также отметил, что региональные операторы получили помощь от федерального правительства, заключающуюся в новых машинах и конвейерах. Кроме того, с прошлого года в Подмосковье запущен раздельный сбор мусора, благодаря чему на переработку было отправлено около миллиона тонн мусора. В этом году планируется увеличить показатель в два раза.