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В Ленинградской области в 2019 году 34 человека потеряли право охотиться.

В регионе, как сообщается, за охраной животного мира следят 24 госинспектора и 278 охотничьих инспектора. Регулярно осуществляются рейды по выявлению нарушителей и профилактика правонарушений. По итогам рейдов, в 2019 были выявлены 34 охотника-нарушителя, которые были лишены права на охоту. Кроме того, также было направлено 18 заявлений о возбуждении дела за незаконную охоту.

Всего в прошлом году было осуществлено 2 024 рейда, в ходе которых было выписано штрафов на 847,2 тысячи рублей, и возбуждено 526 административных дел.

Отмечается, что благодаря проводимым мероприятиям, направленных на сохранение разнообразия животного мира, в Ленобласти наблюдается положительный рост численности животных.

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