В Тосненском районе Ленинградской области бывший сотрудник полиции устроил смертельное ДТП.

Инцидент произошёл 18 июня примерно в пять часов утра на 121-м километре трассы Кемполово-Шапки. Согласно предварительной информации, 30-летний водитель, ехавший по ремонтируемому участку дороги, сбил рабочего дорожной службы. После этого он врезался в асфальтоукладчик.

Рабочий из-за полученных травм скончался на месте происшествия. Позднее отдел пропаганды управления ГИБДД подтвердил, что виновником аварии является сотрудник правоохранительных органов, который был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время он уже был уволен, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Также обвиняемый находится под домашним арестом.