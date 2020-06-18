В Ленинградской области в отношении преступной группы, занимавшейся похищением нефтепродуктов, было утверждено обвинительное заключение.

Согласно информации следствия, в период с 2016 года по август 2017 года силами бывшего начальника ОМВД по Киришскому району была организована преступная группировка. В неё вошли и другие сотрудники правоохранительных органов. Позже присоединились две ОПГ, занимающиеся хищением нефрепродуктов.

Как отмечается, они организовали хищение нефтепродуктов из нефрепроводов, находящихся в Киришском районе. Злоумышленники повреждали магистральные путепроводы и подсоединялись к ним, перекачивая нефть себе. Всего организациям, занимающимся нефтепереработкой, был причинён ущерб более чем на 49 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд.