В Кингисеппе протекла крыша в торговом центре "Кубус"

В Кингисеппе в одном из торговых центров произошло затопление из-за протечки крыши.

Инцидент произошёл 16 июня в торговом центре “Кубус” на улице Карла Маркса. Происходящее было записано на видео очевидцами и опубликовано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Привет, сейчас в Кингисеппе”. Как можно увидеть на записи, вода хлещет прямо с потолка на втором этаже возле эскалаторов. Судя по подставленному ведру, изначально была лишь небольшая протечка.

В администрации ТЦ сообщили, что из-за сильного дождя была сорвана ливневая труба. Её починкой займётся подрядчик по гарантии.

Как сообщили местные жители в комментариях, их подобное происшествие ничуть не удивляет – торговый центр был построен слишком быстро, и какие-либо инциденты были ожидаемы.