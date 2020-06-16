В Калуге будут судить полицейского, который превысил свои полномочия во время задержания.

Как сообщается, в декабре прошлого года обвиняемый вместе с другими полицейскими задержали хулигана. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил общественный порядок.

Полицейские заковали его в наручники за спиной, сам мужчина лежал на боку. Он начал проявлять агрессию и оскорблять полицейских, и тогда один из них наступил ему на голову ногой. Таким образом, сотрудник полиции превысил свои полномочия, не имея для этого никаких оснований.

В настоящее время обвиняемый был уволен из правоохранительных органов, ему грозит до десяти лет колонии. Уголовное дело в его отношении передано в суд.