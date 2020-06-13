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В Калуге было обнаружено тело женщины с резаной раной шеи.

Как рассказали в региональном следственном управлении, тело женщины было найдено в овраге возле гаражного кооператива “Гранит” на улице Маршала в ночь на 13 июня.

Согласно информации пресс-службы следственного комитета, в настоящее время личностью погибшей уже была установлена. Женщине, как отмечается, 33 года, по некоторым сведениям, перед убийством она была изнасилована. Было ли совершено изнасилование в действительности, будет устанавливать следствие.

В настоящее время ведётся расследование инцидента и выяснение всех обстоятельств случившегося. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Личность убийцы пока что неизвестна.

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