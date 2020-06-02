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В Израиле прокомментировали покупку Египтом российских истребителей Су-35, назвав их совершенно беззащитными перед F-35i израильских ВВС.

Согласно словам израильских военных экспертов, боевые машины, произведенные в РФ, даже не оснащены «стелс»-технологией, поэтому они ничего не могут противопоставить новейшей военной технике Запада. Специалисты также намекнули на то, что Египту следовало купить израильские F-35i, которые, по их мнению, значительно превосходят российские самолеты.

Однако F-35i лишь формально считаются израильскими. В действительности речь идет об истребителе 5-й генерации, разработанном в США при участии Израиля. В информационном агентстве Avia.pro также напоминают, что Су-35 уже неоднократно успешно использовались для перехвата американских F-22 и F-35 в Сирии.

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