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В Ивановской области было возбуждено уголовное дело против группировки, занимающейся инсценировкой ДТП для получения страховых выплат.

Как сообщается, в состав группировки входит пять человек, в том числе пенсионер МВД. Создана преступная группа была 23-летним жителем Иваново. В период с 2016 по 2019 года члены этой группировки устраивали порчу автомобилей премиум-класса в специальных авариях.

Таким образом, за всё время компаниям “Росгосстрах” и “СОГАЗ” был причинён финансовый ущерб в размере более 20 миллионов рублей.

В настоящее время процесс по факту преступления ещё ведётся. Предполагается, что на данный момент были выяснены ещё не все случаи намеренной порчи имущества. Сумма ущерба в итоге может увеличиться ещё больше, что, в свою очередь, грозит увеличением уголовного срока.

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