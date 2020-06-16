В Брянске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую загрызли собаки.

Согласно имеющейся информации, тело 45-летней женщины было найдено 12 июня в Бежицком районе города. Выяснилось, что погибшая проводила сестру, находившуюся у неё в гостях. По возвращению домой по улице Ново-Советская на неё напала стая бездомных собак, которые загрызли её насмерть. Тело было найдено около трёх часов ночи.

По словам местных жителей, в этих местах уже неоднократно видели стаю собак, и это не первое нападение. Так, сначала года только в поликлинику №4 обратились 307 укушенных собаками человека. Никакие жалобы не возымели какого-либо эффекта.

В ходе расследования инцидента будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц власти.