В Брянске были задержаны двое местных жителей, которых обвиняют в оскорблении сотрудников правоохранительных органов, а также в нападении на него.

Согласно информации следствия, вечером 10 июня в Советском районе Брянска сотрудники полиции остановили двух горожан. Поводом послужило то, что мужчины были пьяны. Однако подчиняться полицейским нарушители порядка не стали и начали нецензурно выражаться, а затем набросились на них с кулаками.

В настоящее время хулиганы находятся под арестом. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, а также за нарушение масочного режима. Кроме того, за применение силы в отношении представителей власти, и их оскорбления, в отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела, за которые им грозит до пяти лет колонии.