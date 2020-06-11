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В Брянске были задержаны двое местных жителей, которых обвиняют в оскорблении сотрудников правоохранительных органов, а также в нападении на него.

Согласно информации следствия, вечером 10 июня в Советском районе Брянска сотрудники полиции остановили двух горожан. Поводом послужило то, что мужчины были пьяны. Однако подчиняться полицейским нарушители порядка не стали и начали нецензурно выражаться, а затем набросились на них с кулаками.

В настоящее время хулиганы находятся под арестом. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, а также за нарушение масочного режима. Кроме того, за применение силы в отношении представителей власти, и их оскорбления, в отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела, за которые им грозит до пяти лет колонии.

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