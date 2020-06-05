В Башкирии, по последней информации, зафиксировано наибольшее за всё время число заболевших коронавирусом.

Согласно опубликованной Центром по борьбе с коронавирусом информации, за сутки в регионе было обнаружено ещё 107 новых пациентов с коронавирусом. Всего в Башкирии за период эпидемии зафиксировано 3 608 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. В больницах на настоящий момент находится 995 инфицированных, ещё 1 309 пациентов на амбулаторном лечении.

Также за сутки в Башкирии было выписано 57 излечившихся пациентов. Общее число выздоровевших составляет 1 249 человек. За всё время эпидемии коронавируса от него скончались 18 пациентов, последний, как отмечается, умер 18 мая.