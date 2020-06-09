В Архангельской области 35-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Согласно имеющейся информации, 16 сентября 2018 года мужчина, находясь за рулём Toyota, перегородил движение в районе дома №2 на Ленинградском проспекте. Он вышел из машины и ударил по голове 43-летнего водителя Great Wall, которому мешал проехать.

В итоге, пострадавший получил вред здоровью средней тяжести. Свою вину обвиняемый признал частично, заявив, что потерпевший нарушил правила дорожного движения, и он его решил таким образом наказать.

В отношении обвиняемого было утверждено обвинительное заключение, которое в скором времени будет направлено в суд для вынесения приговора.