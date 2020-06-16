В СМИ сообщают, что киностудия Universal Pictures собирается возвратиться к съемкам «Мира Юрского периода 3» уже 6 июля текущего года.

Кинокартину начали снимать еще в марте, однако вскоре после начала пандемии коронавирусной инфекции съемки было решено на время отложить. Теперь же третья часть популярной франшизы окажется первым блокбастером, работу над которым возобновят в Великобритании. До введения карантина съемочная команда и актеры успели отработать 4 недели из 20 запланированных.

Подготовка к съемкам начнется уже на этой неделе. Она будет включать в себя разработку мер предосторожности от коронавируса. На их реализацию потребуется потратить около 5 000 000 долларов. К примеру, все участники будут носить медицинские маски, а за каждым актером будет приставлен врач.