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Специалисты изучили феномен островов, которые не уходят под воду в условиях повышения её уровня.

Как выяснили учёные, некоторые острова адаптируются к растущему уровняю воду благодаря тому, что вместе с повышением этого уровня гребни островов также поднимаются. Происходит это за счёт переноса таких пород, как песок или гравий, и других. Для выяснения этого была создана компьютерная модель острова Фатато.

Однако, как заявили специалисты, необходимы дополнительные исследования, прежде чем делать какие-либо выводы.

Изучение этого феномена, как считаю учёные, позволит понять, как сохранить острова, которым грозит исчезновение из-за повышения уровня воды. Так, к примеру, под угрозой исчезновения находится часть Мальдивских островов, и если проблему не удастся решить, то их жителям придётся мигрировать.

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