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Специалисты из Китая выяснили, что вероятность передачи коронавируса через касания составляет весьма низкую возможность.

Согласно заявлению китайских экспертов, в дыхании людей, заражённых коронавирусом, раза в три больше вирусных частиц, чем на тех поверхностях, с которыми они соприкасались. Таким образом, возможность заразиться через прикосновение есть, но она значительно меньше, чем предполагалось ранее.

Также сообщается, что больные коронавирусом люди выдыхают миллионы заражённых частиц каждый час, и опасными являются даже те пациенты, которые не имеют симптомов заболевания. По словам учёных, главной мерой по борьбе с распространением инфекции является введение обязательного масочного режима.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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