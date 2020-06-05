Специалисты из Китая выяснили, что вероятность передачи коронавируса через касания составляет весьма низкую возможность.

Согласно заявлению китайских экспертов, в дыхании людей, заражённых коронавирусом, раза в три больше вирусных частиц, чем на тех поверхностях, с которыми они соприкасались. Таким образом, возможность заразиться через прикосновение есть, но она значительно меньше, чем предполагалось ранее.

Также сообщается, что больные коронавирусом люди выдыхают миллионы заражённых частиц каждый час, и опасными являются даже те пациенты, которые не имеют симптомов заболевания. По словам учёных, главной мерой по борьбе с распространением инфекции является введение обязательного масочного режима.